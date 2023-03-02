شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع نظيره الهولندى بنيودلهى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مع نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن اللقاء يأتي على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، والمنعقد حاليا بنيودلهي.

ويقوم حاليا وزير الخارجية بزيارة إلى العاصمة الهندية، حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة.