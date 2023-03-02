شكرا لقرائتكم خبر عن تأثيرات أزمة الطاقة العالمية على مشتقات البترول.. الأسعار بمصر الأرخص عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت أسعار البنزين محط أنظار العالم بعد الزيادات الحادة التي شهدتها مختلف دول العالم جراء أزمة الطاقة العالمية، وما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية التي رسمت خريطة جديدة وواقًعا جديدا لسوق الطاقة العالمية، خريطة كان من أهم ملامحها هي الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة، مما تسبب في تعرض جميع دول العالم بلا استثناء لأزمات حادة في أسواق الطاقة، وبالتالي حدوث حالة من الاضطراب، وعدم الاستقرار العالمي في سلاسل الإمدادات العالمية في صناعة النفط والطاقة بسبب الكميات المعروضة، بالإضافة لتفاقم أزمة الوقود عالمًيا وتالتي تأثر بها العديد من دول العالم.

وقد انعكس ذلك على الاقتصاد العالمي، مع حدوث موجة حادة من التضخم العالمي، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد لمختلف دول العالم، حيث يبلغ متوسط سعر البنزين عالمًيا حالًيا حالًيا حاالي 30.1 لكل لتر بنزين في فبراير المنقضي، وذلك حسب البيانات المنتشرة على موقع جلوبال بترول برايسيس.

وكشفت تقرير لموقع "جلوبال بترول برايس" عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.

وفى وقت سابق، شهدت أسعار البنزين والمازوت فى لبنان، ارتفاعا جديدا، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتا 24 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 25 ألف ليرة والغاز 25 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 3 آلاف ليرة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأصبحت الأسعار، البنزين 95 أوكتان 1503000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1538000 ليرة، المازوت 1448000 ليرة، الغاز 982000 ليرة.

وهناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين والتي من أهمها أسعر النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر النفط الخام يتدخل بنحو 54 % في تحديد سعر البنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق، ولذلك نجد أن الصعود الحاد الذى شهدته أسعار النفط عالميا منذ نهاية عام 2021 وبداية التعافى الاقتصادىقبل أن تسجل مستويات غير مسبوقة في نهاية فبراير من العام الماضى 2022 وذلك في أعقاب الحرب الروية الأوكرانية، قبل أن تهدأ حدة الارتفاع مؤخرا على خلفية مخاوف تباطؤ الطلب على النفط الخام، كان لها التأثير الأكبر في ارتفاع أسعار البنزين عالميا.

والجدير بالذكر أن جلوبال بترويل برايس يعد الموقع الأكثر نشرا للمعلومات الموثوقة والمعتمدة حول أسعار الطاقة بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، حيث يتتبع أسعار البنزين في المتوسط حوالى 150 دولة وأكثر من حوالى 250 مدينة على الصعيد العالمى.