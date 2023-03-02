شكرا لقرائتكم خبر عن 440 مليون جنيه لتنفيذ 4 مشروعات مهمة بهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، ومبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.