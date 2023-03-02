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81% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتن

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع.

وأيد 81% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع، بينما عارض 19% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع.


 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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