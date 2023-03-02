شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع.

وأيد 81% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع، بينما عارض 19% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم نشر الشائعات لإثارة الفتنة في المجتمع.



