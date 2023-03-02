شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنسب مواعيد زراعة الذرة الشامية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الذرة الشامية من محاصيل الحبوب الرئيسية فى مصر لأهميتها فى تغذية الإنسان والحيوان والدواجن حيث تدخل فى صناعة الأعلاف الجافة بنسب تصل إلى 70%، وفى صناعة الخبز بنسبة 20%، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل استخراج سكر الجلوكوز والفراكتوز والزيت.

أكد معهد بحوث المحاصيل على أهمية الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة الذرة خلال الموسم الزراعى الحالى لتحقيق أعلى انتاجية والوقاية من الأمراض والافات الزراعية وخاصة دودة الحشد بعد الإعلان عن سعر الضمان للموسم الحالى وتحديده بـ9.5 ألف جنيه للذرة الصفراء و 9 آلاف جنيه للذرة البيضاء .

وتشكل الأراضى الجديدة المستصلحة والمستزرعة حديثاً جزءاً هاماً فى خطة الدولة للتوسع الأفقى ويمكن زراعة مساحات كبيرة من هذه الأراضى بالذرة الشامية باتباع نظم تسميد ورى مناسبة ، ونجاح ذلك يؤدى إلى زيادة الإنتاج من الذرة الشامية وتقليل الكميات المستوردة من الخارج والتى تستخدم كأعلاف .

وبشكل عام تقسم الأراضى الصحراوية على حسب طريقة الرى المستخدمة إلى : رى بالرش محورى - ثابت - متنقل- رى بالتنقيط.

ويبذل الباحثون جهداً كبيراً من أجل النهوض بهذا المحصول الهام تحت ظروف الأراضى الجديدة، وكذلك تحديد أنسب المعاملات الزراعية المختلفة

وفى التقرير التالى نتعرف على ميعاد الزراعة:

1- الزراعة خلال النصف الثانى من أبريل بعد حصاد المحاصيل الشتوية المبكرة ، وخلال شهر مايو فى حالة الزراعة بعد البرسيم والقمح والشعير .

2- تفضل الزراعة المبكرة حيث إنها تسمح بنمو نباتات الذرة نمواً جيداً وتقلل الإصابة بالثاقبات والمن ، كما أن الزراعة بعد شهر مايو تسبب نقصاً واضحاً فى المحصول.

3- فى مناطق جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات والوادي الجديد ووادي الصعايدة بإدفو فتتم الزراعة خلال النصف الأول من مارس وخلال الفترة من 7/15 إلى 15/8 .

2- الأصناف:

2- تم استنباط مجموعة من الهجن الفردية والثلاثية عالية الإنتاج ومقاومة لمرض الشلل “الذبول المتأخر” والتى تجود زراعتها بالأراضى الجديدة والمستصلحة والمستزرعة حديثاً تحت نظم خاصة من التسميد والرى.

3- الهجن الفردية:

1- البيضاء : جيزة 10 ، 122 ، 123 ، 124 ، 129 ، وطنية ٤ ، بشاير 13، 2010 ، 2030 ، 30ك8 .

2- الصفراء: جيزة 155 ، وبيونير3084 ، 3080 ، 3062 .

3- الهجن الثلاثية:

1- البيضاء : جيزة 310 ، 311 ، 320 ، 321 ، 322 ، 323 ، 324 ،325، 326 ، 327، وطنية 1 ، نفرتيتى .

2- الصفراء : جيزة 351 ، 352 ، ذهب.

4- معدل التقاوى :

12 كجم /فدان للهجن الفردية ، 15كجم /فدان للهجن الثلاثية ، وفى حالة الزراعة باستخدام آلات الزراعة فإن معدل التقاوى يكون 8 % كجم / فدان للهجن الفردية ، ٩كجم / فدان للهجن الثلاثية .