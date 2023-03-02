شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مهام لجنة شئون المهجر فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر لجنة شئون المهجر إحدى اللجان الهامة التابعة للمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تهتم بشئون أقباط المهجر وتشرف على كنائسها في مختلف دول العالم.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت أن أبرز مهام لجنة شئون المهجر تتمثل في الإشراف على كنائس المهجر سواء المتحدثة باللغة الإنجليزية أو المتحدثة بلغات أخرى وحل مشكلاتها.

ووتكون لجنة شئون المهجر من عدد من اللجان الفرعية وهى لجنة التواصل مع الثقافات المحلية ولجنة العلاقة مع الكنيسة الأم ولجنة شئون إيبارشيات المهجر ولجنة المحافظة على الإيمان الأرثوذكسى.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة هذا العام فى 16 أبريل المقبل، والذى يأتى فى نهاية الصوم الكبير الذى يمتد إلى 55 يوما.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.