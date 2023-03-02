شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه يتم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيرا إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.

وأضاف الزكتور حسام عبد الغفار أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية، وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.