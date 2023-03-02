شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار التنسيق لتدريب المعلمين الجدد قبل استلامهم العمل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المصادر، أنهم لم يتم إلغاء التدريبات أو تأجيلها لأجل غير مسمى، ولكن هناك إجراءات يتم الانتهاء منها وبعدها يبدأ تدريب المعلمين المرشحين.
وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالنسبة لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، سيتم تعيين الناجحين منهم بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، مشددًا على الانتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.
وبدأ التقديم للمسابقة خلال الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية، تقدم للمسابقة 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، خضعوا لاختبارات تمت على 75 يوم عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان.