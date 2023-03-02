شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: ضخ 8000 طن لحوم للمساهمة فى تخفيض أسعار السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان ساعدت في تخفيض الأسعار.

أضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن أسعار البروتين بدأت في الاستقرار، كما أن أسعار الأرز تشهد انخفاض بشكل تدريجي، بسبب ضخ كميات من المنتجات بشكل كبير.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ كميات كبيرة من الزيوت في الأسواق، مردفا: "الجهود المبذولة ساهمت في تخفيض الأسعار بنسبة 30%".

فيما يتعلق باللحوم، قال علاء عز: "الأسعار مستقرة وسوف تستقر خلال شهر رمضان، والأسبوع المقبل سوف يشهد ضخ لحوم بواقع 8000 طن من الموانئ للأسواق، وهي لحوم مجمدة وجيدة وبأسعار مخفضة"، مشيرا إلى التنسيق الكبير بين كافة الجهات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.