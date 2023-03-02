شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: وفرنا سلع غذائية بأسعار مخفضة بـ100 سيارة فى 20 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بدأنا بتنفيذ مبادرة "سند الخير" لتوفير السلع الغذائية المخفضة فى مارس الماضى، وتم بيع سلع بتكلفة 1.1 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك 37 سلعة داخل السيارات المتنقلة بالقرى والنجوع والتى تحوى دواجن وبقالة وسكر وزيت ولحوم طازجة، حيث وصلنا لـ 20 محافظة منها أسوان والأقصر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أن معدل المبيعات خلال هذه الفترة فى اللحوم 61% البقالة 12% الدواجن 11%، لافتا إلى أن هناك 3 مبادرات شبايبة و12 شركة شابة تشارك معنا.

وأشار خالد قاسم إلى أنه نأخذ السلع من المصدر الرئيسى للمستهلك مباشرة، ونزود المعروض فى الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا حيث وصلنا لـ 100 سيارة ونستهدف 120 سيارة مما يزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الشابة للدخول معنا وتشجيع ريادة الأعمال.

أوضح خالد قاسم، شارك معنا شركات للتصنيع وتعبئة اللحوم وبدأنا بـ 4 شركات حتى وصلنا اليوم لـ 12 شركة، كما حرصنا على ألا تقف السيارات بجوار المبادرات الأخرى لاستهداف القرى الأكثر احتياجا.