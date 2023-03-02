شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن عملية استخراج الشهادة الطبية الخاصة بفحص المقبلين على الزواج تبدأ بالتوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء الفحص، مضيفة أنه يتطلب وجود بطاقة الرقم القومى، مشيرة إلى أنه يتم دفع رسوم استخراج الشهادة بواقع 220 جنيه .

وتابعت الوزارة أنه يتم التوجه إلى غرفة تسجيل البيانات لتسجيل نتائج الفحص وملء الاستبيان الخاص بفحص الصحة النفسية، وقالت: "يجب الحرص على ترك رقم التليفون المحمول، حيث يتم إرسال الرسالة النصية على رقم الهاتف للحضور لاستلام الشهادة المدون بها نتائج التحليل خلال 14 يوما من تاريخ الفحص الطبى .

واستكملت الوزارة: "يتم التوجه إلى غرفة المشورة للاستفسار والتعرف على الخدمات المقدمة من خلال المبادرة"، وتابعت: "على الشخص المفحوص التأكد من استلام كارت المتابعة والإحالة وكتيب التوعية الخاص بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، ثم بعد ذلك التوجه لإجراء التحاليل".