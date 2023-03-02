شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ورياح والعظمى بالقاهرة 32 وأسوان 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، وفرص أمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

لجنة العفو الرئاسى تعلن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا

أعلن النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي تنفيذ اخلاء سبيل عدد 33 من المحبوسين احتياطيا.

وأشار إلي أن من الأسماء التي سوف يتم الإفراج عنها أحمد محمد أحمد علي علام، وزياد السيد محمد أبو الفضل، وخالد عبد المحسن عبد الرحيم، ومحمد صبحي بطيخ، وعبده لطفي أبو سنه، وكريم عبد السميع أحمد.

"التعليم" تعلن عن فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية (IPS)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسى 2024/2023، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

هبوط سلة سيدات الزمالك للدرجة الثانية.. ورئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

كشف مجدى أبو فريخة عن كواليس قرار هبوط فريق كرة سلة سيدات الزمالك إلى الدرجة الثانية، وإلغاء مبارياته من جدول دورى السوبر.

وقال أبو فريخة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن نادى الزمالك أرسل إلى الاتحاد خطابا يخطره فيه بعدم استكمال الموسم، وبالتالى وفقا لوائح الاتحاد فإن الفريق الذى يعتذر عن باقى المباريات يهبط إلى الدرجة الثانية.

وأضاف أبو فريخة أن جدول الدورى تم إسقاط مباريات الزمالك منه، على أن تقام مباريات باقى الفرق كما هى.

البحوث الفلكية: رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية بنطاق القاهرة الكبرى

أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه تلقى عدة تقارير من مواطنين عن شعورهم باهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى، وتم رصد اهتزازات ناجمة عن أعمال إنشائية في المنطقة، من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل، ولم يتم تسجيل أي زلازل في المنطقة.

وأشار المعهد، إلى أنه لا يوجد داعٍ للقلق بشأن هذه الاهتزازات، التي يمكن أن تكون ناجمة عن الأنشطة الإنشائية المجاورة، ومع ذلك، يجب على المسؤولين عن هذه الأعمال الإنشائية توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للأمان والسلامة.

وتابعت: وفي حالة وجود أي تطورات أو مستجدات، سيتم إصدار بيانات إضافية من قبل المعهد ونرجو من الجميع البقاء على اتصال معنا للحصول على أي معلومات إضافية.

الحكومة توافق على عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استغلال الطاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

الحكومة تنفى إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الحالى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "moe.gov.eg"، بمعدل نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان، دون الحاجة لعقد أي امتحانات تجريبية، على أن يتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

رئيس الوزراء: بدء انتقال عدد من الوزارات للعمل من مقراتها بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى بدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن وزير النقل عرض خطة نقل الموظفين، عبر عدة وسائل للنقل الجماعى، ويتم حاليا التنفيذ بكفاءة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزارات والجهات الأخرى، تباعا، خلال المرحلة المقبلة.

أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1665 جنيها للجرام

شهد سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 هبوط 5 جنيهات، وسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1665 جنيها للجرام في تداولات اليوم بدون إضافة مصنعية، في حين سجل سعر اونصة الذهب عالمياً مستوى 1808 دولار في المعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1665 جنيها.

عيار 24 يسجل 1910 جنيها.

عيار 18 يسجل 1436 جنيها.

عيار 14 يسجل 1115 جنيها.

الجنيه الذهب 13360 جنيها .