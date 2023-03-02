شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: المشترى يعانق الزهرة غدا فى مشهد بديع بسماء مصر بعد الغروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الخميس 2 مارس مع اقتران عملاق المجموعة الشمسية مع ألمع كواكبها، حيث يقترن كوكبى المشترى والزهرة، ويمكن مشاهدتهما من الأراضى المصرية من بعد غروب الشمس.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أنه رغم أن أقرب مسافة بينهما تكون عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة إلا أن الفرصة لمشاهدة إقترانهما تظل متاحة بعد غروب الشمس وحتى غروبهما حيث يغرب المشتري عند الساعة 8:12 مساءً وتغرب الزهرة عند الساعة 8:14 مساءً فى القاهرة، وعند غروب شمس القاهرة تكون المسافة الفاصلة بينهما حوالي نصف درجة.

وفي الحقيقة فإن هذا الإقتران هو اقتران ظاهري للمشاهد من على الأرض، وهو لا يحدث فجأة بل تدريجياً فنظراً للسرعة الظاهرية للمشتري على صفحة السماء فإنه يقترب يوماً بعد يوم من الزهرة ليلحق به في الثاني من مارس ثم يبدأ بالابتعاد عنه في الأيام التالية ثم يختفي بداية من التاسع من مارس 2023م وحتى منتصف أبريل 2023م فلا يمكن رؤيته من القاهرة نظراً لشروقه بعد شروق الشمس وغروبه قبل غروبها.

ويتكرر الإقتران فى العام القادم ولكن في يوم 23 مايو 2024م، وكانت أقرب مسافة بينهما في الخامس من مايو عام 2000م.