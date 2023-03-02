شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": اعتقال أبناء وكوادر الحركة لن يثنينا عن مواجهة العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح الفلسطينية على عزم أبناء وأطر وكادر حركة فتح مواصلة التصدي لجرائم وعدوان وبطش جيش الاحتلال الإسرائيلى وقطعان المستعمرين المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت المفوضية إلى أن استهداف واعتقال عدد من كادر وأبناء الحركة في مخيم عقبة جبر في اقليم أريحا والأغوار، ومسلسل الاعتقالات المتواصل بحق العشرات من كوادر وأعضاء الحركة في القدس ومخيم العروب وبيت امر وجنين لن يثني الحركة عن ممارسة دورها التصدي والاشتباك ومواجهة العدوان.

وجددت حركة فتح توجيهاتها لكافة أبنائها وأطرها التنظيمية باستمرار المرابطة في الميدان وتصعيد المقاومة الشعبية ورفع وتيرة عمل لجان الحراسة في وجه تصاعد جرائم جيش وقطعان المستعمرين، للدفاع والذود عن أبناء الشعب الفلسطيني في وجه حكومة اليمين الفاشي، وأدوات الحرق والقتل من اتباع "بن جفير" الفاشيين.