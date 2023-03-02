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"فتح": اعتقال أبناء وكوادر الحركة لن يثنينا عن مواجهة العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح الفلسطينية على عزم أبناء وأطر وكادر حركة فتح مواصلة التصدي لجرائم وعدوان وبطش جيش الاحتلال الإسرائيلى وقطعان المستعمرين المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت المفوضية إلى أن استهداف واعتقال عدد من كادر وأبناء الحركة في مخيم عقبة جبر في اقليم أريحا والأغوار، ومسلسل الاعتقالات المتواصل بحق العشرات من كوادر وأعضاء الحركة في القدس ومخيم العروب وبيت امر وجنين  لن يثني الحركة عن ممارسة دورها  التصدي والاشتباك ومواجهة العدوان.

وجددت حركة فتح توجيهاتها لكافة أبنائها وأطرها التنظيمية باستمرار المرابطة في الميدان وتصعيد المقاومة الشعبية ورفع وتيرة عمل لجان الحراسة في وجه تصاعد جرائم جيش وقطعان المستعمرين، للدفاع والذود عن أبناء الشعب الفلسطيني في وجه حكومة اليمين الفاشي، وأدوات الحرق والقتل من اتباع "بن جفير" الفاشيين.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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