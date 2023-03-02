شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات الدولة فى قطاع الرعاية الصحية بالمنيا خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة المنيا خلال 8 سنوات طفرة كبيرة فى قطاع الرعاية الصحية، وذلك بإنشاء مستشفيات جديدة وتطوير أخرى، فقد بلغت تكلفة الانتهاء من 101 مشروع بقطاع الصحة بالمحافظة نحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2022، ومنها التطور الشامل لمستشفى ديرمواس بتكلفة تبلغ 239 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير المبنى الملحق بمركز أورام المنيا بتكلفة تبلغ نحو 68 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مستشفى الصدر بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه.

كما يجرى تطوير عدة مستشفيات، أهمها مستشفى مطاى المركزى بتكلفة 283.3 مليون جنيه، وبنى مزار المركزى بتكلفة 336.5 مليون جنيه، والعدوة المركزى بتكلفة 284.3 مليون جنيه، كما يجرى تطوير مستشفى المنيا مرحليا بتكلفة تبلغ نحو 113 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منهم 2023.

هذا وتم إنشاء العديد من المستشفيات أهمها مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه على مساحة 1500 متر مربع، وإنشاء مستشفى الكبد بجامعة المنيا، فى يناير 2019 وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى 166 مليون جنيه، كما تم تطوير العديد من المستشفيات، منها مستشفى سمالوط النموذجى فى 2020 بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، والانتهاء من التطوير الشامل لمستشفى ملوى التخصصى فى 2020 على مساحة 28.9 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو407 ملايبن جنيه، وذلك يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التى يحتاج إليها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وفى إطار استكمال البنية الأساسية لكليات العلوم الكبية والعلوم المساعده والارتقاء بمنظومة التعليم الطبى والمنظومة الصحية بالجامعات المصرية والتى تضم 89 مستشفى جامعى، وتم تطوير مبنى النساء والتوليد والأطفال بجامعة المنيا المقام على مساحة 4.2 آلاف متر مربع، وإنشاء مبنى الإستقبال والطوارئ بالجامعة والذى يضم 400 سرير.

كذلك قامت الدولة بإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 80 وحدة صحية ومركز طبى بنطاق ومدن وقرى المحافظة بتكلفة بلغت نحو 202.3 مليون جنيه، خلال الفترة من 2014 إلى 2022 وتطوير 3 مراكز مميزة لخدمات الأم والطفل فى قلندول وبنى حسن الشروق والجرنوس بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه، كما تم تطوير مركز رعاية الطفل مطاى عام 2021 بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، كذلك الانتهاء من تنفيذ بعض المراكز الطبية بقرى صفط الخمار ورعاية الكفل بمطاى، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 9.3 مليون جنيه.

هذا ونفذت الدولة بعض المبادرات فى قطاع الصحة من خلال العيادات المتنقلة وعدد 272وحدة صحية ومركز طبى، منهم 142وحدة صحية تم رفع كفائتها، واعتمادها لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، هذا إلى جانب تطوير ورفع كفاءةمركز إسعاف المنيا، بتكلفة بلغت نحو18.5مليون جنية.

بالإضافة إلى ذلك استحوذ قطاع الصحة على 11٪ من إجمالى الاستثمارات العامة بإجمالى 373.5 مليون جنيه، حيث تم استكمال تطوير مستشفى سمالوط المركزى بتكلفة 68 مليون جنيه، كما تطوير مستشفى الحميات وصدر بنى مزار، ويجرى العمل على تطوير 6 مستشفيات، هى العدوة، بنى مزار، مغاغة، سمالوط، ملوى، ديرمواس.

وبلغت تكلفة علاج المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة داخل مصر 495.21 مليون جنيه عام 2021 مقارنة بـ140.92 مليون جنيه عام 2014 كما ارتفع عدد المرضى الذين تم علاجهم عام 2021، حيث بلغ 146.59 ألف حالة، مقارنة بنحو 78.21 الف حالة عام 2014.