شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: أنشأنا ميناءين جديدين بأياد مصرية ليصبح لدينا 17 ميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، ان السفينة الموجودة حاليا بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تحمل 10 الاف حاوية تقريبا، مشيرا الى أن المحطة مملوكة لشركة تابعة لهيئة قناة السويس، لافتا الى أنه يوجد حاويات مبردة مملؤة بالصادرات المصرية من الخضر والفاكهة موجودة على ارصفة المحطة استعدادا لتصديرها.

وأضاف وزير النقل خلال جولته بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أن اعماق رصيف المحطة، يبلغ 17.5 متر، وكان اقصى عمق بالميناء 12 متر تقريبا، ومع نهاية 2024 نكون على مشارف تحقيق هدف تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات، مشيرا انه لدينا ضعف الارصفة التى كانت موجودة فى الفترة الماضية لتصل الى 90 كم ارصفة، مشيرا الى انه تم انشاء ارصفة جديدة بغاطس اكبر فى الموانئ المصرية.

وقال الوزير: "نحن نتكامل مع المحطات والموانئ بالدول العربية، ولا نتنافس مع الاشقاء العرب ولكن نتكامل معهم".

مضيفا: كان لدينا 15 ميناء وضيفنا 2 ميناء جديد وبنطور فى الموانئ القديمة، والجديد فى منطقة جربوب وهى من الموانئ الواعدة للإستثمار، وبه 5 كم ارصفة بتنفذ وجار استكمالها منها محطة للحبوب ومشروع كبير لانتاج الهيدرجين الاخضر، وسيكون من الموانئ الكبيرة الواعدة.

بالإضافة إلى ميناء برنيس وهو ميناء جديد موجود أقصى الجنوب الشرقى فى مصر على البحر الأحمر، ونفذته القوات المسلحة وتساهم الوزارة فى إدارته.

وتقدر أطوال أرصفة محطة تحيا مصر بحوالي 2500 مترا طوليا وبعرض 35 متر، مما يؤهلها لإستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وأقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، وايضاً للميناء الجاف فى 6 اكتوبر المرتبط مع ميناء الاسكندرية عبر السكك الحديدية.