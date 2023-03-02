شكرا لقرائتكم خبر عن من أرض الفيروز إلى الصعيد.. التنمية مستمرة.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" من أرض الفيروز إلى الصعيد.. مشروعات جديدة كل يوم فى جميع المجالات.. 29 مشروعا خدميا لـ «حياة كريمة» تغير حياة أهالى «المعصرة» بالمنيا.. فرع توثيق يتبع الشهر العقارى.. الإنترنت فائق السرعة.. محاور طرق ممتدة وتطوير ميناء العريش البحرى.. إنشاء مدينة رفح الجديدة متكاملة الخدمات.. والانتهاء من سلسلة تجمعات تنموية بوسط سيناء.

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