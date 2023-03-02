شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى استهلاك الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه نسبة التى ستوفر من الطاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه فى ظل الارتفاعات الكبيرة.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أننا نحتاج أى وفرة حالية للتخفيف من الضغط على العملة الصعبة حيث أننا نستورد ما يزيد عن 100 مليون برميل وقود سنويا والغاز المتعلق بتوليد الكهرباء هو منتج محلى، وفى النهاية لو نجحنا فى توفير كمية ووجهت للتصدير للخارج سيحقق وفرة جيدة ويخفف الضغط على العملة الصعبة ويوفر مورد دولارى جيد.

وتابع: "40% من دول العالم تطبق التوقيت الصيفى وليست دول نامية فقط، ومن بين الدول المطبقة للتوقيت الصيفى، أكبر الدول دخلا على الأرض ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن هذه الدول تطبق التوقيت الصيفى لنفس الغرض التى تطبقه مصر.