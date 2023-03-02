شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها فى دول حوض النيل، وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإيلاء الاهتمام بتلبية احتياجات الدول الشقيقة والصديقة من المساعدات الفنية والخبرات المختلفة، لتمكين هذه الدول من حسن إدارة مواردها المائية ومعالجة أية مشكلات قد تواجهها فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والرى، نتائج الزيارات التى قام بها خلال الأيام الماضية، إلى ست من دول حوض النيل، هى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، وبوروندي، وتنزانيا، والكونغو الديموقراطية، موضحاً أنه حرص خلال الزيارة على التعرف على احتياجات هذه الدول الصديقة من المساعدات الفنية فى مجال إدارة الموارد المائية، وما يمكن أن تسهم به مصر من مساعدات لهذه الدول.

كما استعرض الوزير نتائج المباحثات التى أجراها مع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا عدد من البرلمانيين، في الدول التى زارها، مضيفاً أن هناك تحضيرات لزيارة دول أخرى من حوض النيل فى الفترة المقبلة، كما سيتم تفعيل عدد من أطر التعاون المختلفة مع مصر.