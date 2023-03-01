شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الخليج 365 منصة كبيرة ونعتمد عليها فى توضيح الحقائق والان مع تفاصيل الخبر
وأشار وزير النقل أن رؤية الإعلام عبر زيارته الميدانية للمشاريع توضح الصورة للجمهور وتبين ما قامت به الدولة من مشاريع، لافتا إلى أن مصر كان لديها 15 ميناء والأن لديها 17 ميناء بعد انشاء مينائين جديدين واحد على البحر المتوسط والأخر على البحر الأحمر، وتم مضاعفة حجم وأطوال الأرصفة لتصبح 90 كم بالإضافة إلى تعميق غاطس الأرصفة ل 17 مترا.
وقال الوزير: كان لدينا 15 ميناء وأضفنا 2 ميناء جديدين، ونطور فى الموانئ القديمة، والجديد فى منطقة جربوب، وهى من الموانئ الواعدة للإستثمار، وبه 5 كم ارصفة بتنفذ وجار استكمالها منها محطة للحبوب، ومشروع كبير لغنتاج الهيدرجين الاخضر، وسيكون من الموانئ الكبيرة الواعدة، بالاضافة إلى ميناء برنيس، وهو ميناء جديد موجود أقصى الجنوب الشرقى فى مصر على البحر الأحمر، ونفذته القوات المسلحة وتساهم الوزارة فى إدارته.