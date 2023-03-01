شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى و اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و رؤساء الجهات المساهمة بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة

بدأت الجولة بتفقد الوزير للمحطة ، حيث تضمنت الجولة استقبال السفينة “CMA CGM THAMES التابعة للخط الملاحى ( CMA CGM) على رصيف المحطة والمحملة بعدد حوالي 10000حاوية ، حيث يبلغ طول السفينة ( 300 ) متر ووزنها ( 95263) طن ، و التقى وزير النقل بطاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة و طاقم العمل الخاص بتجهيز أوناش الساحة لتفريغ الحاويات من السفينة للرصيف ،كما شاهد الوزير اعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام اوناش الرصيف الجديدة و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول ، و كذلك عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية ، و حيث تتم هذه العمليات تحت اشراف و تنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معاييرالأختيار و تدريبه على اعلى مستوى ، حيث قامت الشركة بإعداد الهيكل التنظيمي للمحطة وتم الإعلان عن الوظائف عبر مختلف الوسائل واجراء الاختبارات الفنية والتي تم على أساسها اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظائف ليتم على الفور ادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء و هم جميعاً من الشباب المصرى الذى تستهدف الوزارة تعيينهم في جميع شركاتها

كما تضمنت الزيارة التفقدية المرور على المعدات الثقيلة والتي تم تغذيتها بالقدرة الكهربية المناسبة عن طريق الموزعات و الاكشاك الكهربية اللازمة لتغذية الاوناش العملاقة التي تم شراؤها لتشغيل المحطة ، كما تفقد أعمال الانشاءات و ما يلزم من اعمال ، مخازن البضائع العامة ، منطقة الفحص الجمركي ، و ما تم من اعمال في المبنى الإداري للمحطة و الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة.

واستمع الوزير إلى عرض تقديمي اللواء بحرى عبد القادر درويش - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات حول المخطط النهائي لتشغيل المحطة بالإضافة الى الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها و الأخرى الجاري التفاوض معها، و الذى أكد على النتائج الأولية الملموسة منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة من حيث بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات ـ جذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل ـ لأول مرة تدخل سفينة بهذا الحجم الى ميناء الاسكندرية.)

و في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية أكد الفريق مهندس كامل الوزير ان المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، كما اضاف انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف أن الهدف من هذه المحطة أن تكون محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات او البضائع العامة وهذه المحطة استغرقت بنيتها التحتية عامين وبنيتها الفوقية 6 أشهر وأنه من المخطط ان يفتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحطة بعد عيد الفطر المبارك، وهي أول محطة تم بناؤها بأموال مصرية واستشاري مصري وشركات مصرية وهي مملوكه بالكامل لثلاث هيئات مصرية وانه تم الاستعانة مع شركة عالمية متخصصة في مجال الادارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية وتملك خطوط ملاحية وهي ثاني خطوط العالم وهذه الشركة تمتلك هذه المركب التي وصلت إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وعلى متنها 10 آلاف حاوية وتأتي هذه المحطة في إطار خطة ميناء الإسكندرية الكبير الذي يتكون من ميناء الإسكندرية والدخيلة وأبوقير وحيث يجرى إنشاء حواجز أمواج لميناء الأسكندرية الكبير باطوال 5 كم

وقال إن موقع المحطة سابقا كان مسطحًا مائيًا، حيث كان مسطح ميناء الإسكندرية المائي أكبر من البري، ومن هنا جاء إنشاء هذه المحطة لافتا إلى المشروعات الكبرى الأخرى في ميناء الدخيلة مثل محطة رصيف 100 وغيرها من المشروعات ومحطة رصيف 85/ 3 بميناء الإسكندرية وحيث بيتم التعاقد مع شركة مصرية وطنية لإدارتها

وذكر أن هذه المحطة بها حاويات بها فواكه سيتم تصديرها إلى أوروبا وهو ما يساهم فى زيادة العملة الصعبة والدخل القومي، لافتا إلى أن العلاقة مع الموانئ العربية علاقة تكامل لا تنافس معها من أجل مصلحة مصر ومصلحة الأشقاء فى الدول العربية

وفي إجابته على سؤال موجه من أحد الصحفيين حول توطين صناعات النقل، أكد الوزير أن الرئيس وجه بتوطين كافة صناعات النقل ومنها صناعات السكك الحديدية، وكذلك الأوناش لارصفة الموانىء البحرية لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التصدير

و عقب جولته التفقدية ترأس الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع مجلس الإدارة الخاص بشركة المجموعة المصرية للمحطات (EGMPT ) بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة والممثلين عنهم ورؤساء الجهات المساهمة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمحطة مثل :

الموقف التنفيذي للمحطة من حيث المباني ، المرافق ، المعدات ، الجمارك ، تكنولوجيا المعلومات و متابعه ما تم من إجراءات بخصوص توجيهات وزير النقل ، الموقف التشغيلي لمحطة (ترانس مصر ) حيث تم استقبال اول سفينه على ارصفة المحطة تابعه للخط الملاحي CMA-CGM في النصف الأول من فبراير السابق و على مدار الشهر تم استقبال عدد ( 5 ) سفن بأجمالي عدد حاويات 680 حاوية ( صادر 543 ، وارد 137) و من المتوقع ان يكون حجم التداول خلال الثلاثة اشهر القادمة عدد ( 76 ) سفينة بإجمالي عدد حاويات( 67050 ) حاوية ، الموقف من تأسيس شركة ترانس مصر (TMT) شركة إدارة وتشغيل المحطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر التمويل .)

والجدير بالذكر أنه منذ إنشاء شركة EGMPT)) فقد واجه المشروع العديد من التحديات المحلية والعالمية و التي استطاعت الشركة مواجهتها وإنجاز كافة الأعمال في الموعد المخطط، هذا و يساهم في المشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%