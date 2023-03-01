شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: افتتاح وحدة مطافئ بالمنوات بالتعاون مع المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، افتتاح نقطة إطفاء بالمنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع المجتمع المدني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، واللواء جابر بهاء الدين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وعن المجتمع المدني بلال حمد منسق مجموعة شباب المنوات.

جدير بالذكر أن هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمه وخدمة البيئة، عقدت مؤخرا اجتماعا تنسيقيا، للوقوف على الإجراءات المطلوبة والمخططات الخاصة بإنشاء مجمعات مصر؛ لخدمة المواطنين من سكان المحافظة.

وأكد أشرف عبد الحفيط مساعد وزيرة التخطيط، أن مجمع خدمات مصر يقام على أعلى مستويات الجودة من حيث المعدات والتجهيزات المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين من سكان المحافظات وتدريب العاملين لتنفيذ المهام بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق تطلعاتهم.

وأشارت نائب المحافظ أن المجمع سيقدم خدمات البريد والأحوال المدنية وخدمات الشهر العقارى والتوثيق، بالإضافة إلى الخدمات المختلفة للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الخاصة بتلك القطاعات في مجمع واحد.



رجال الإطفاء



جانب من رجال الإطفاء