شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: خدمة المواطن هدف من العمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن خدمة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودًا كبيرة لإحداث توازن فى الأسعار بالسوق المحلى وتوفير السلع للمواطنين.

وثمن محافظ القاهرة جهود الغرفة التجارية ومديريتي التموين والطب البيطرى وكبار التجار الذين ساهموا فى إنشاء منافذ "أهلا رمضان" بكافة أحياء العاصمة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبأقل من مثيلاتها فى السوق، مشيرا إلى أنه يوجد رصيد كافى من السلع.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والشمالية استمع خلاله لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

شهد الاجتماع الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.