شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الخليجى" يؤكد دور مصر المهم فى تعزيز أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الدور المهم والمحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن قضايا الأمة العربية، مشيرا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المجلس ومصر بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بالسفير المصري لدى السعودية أحمد فاروق توفيق، حيث تم استعراض العلاقات بين مصر ومجلس التعاون الخليجي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2022، وأهمية تفعيل بنودها في كل المجالات لخدمة المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وفي السياق، التقى البديوي بالسفير الهندي لدى المملكة سهيل إعجاز خان، حيث أكد أهمية تكثيف التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وضرورة السعي المستمر في تعزيز علاقات التعاون من الطرفين لتحقيق مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في جميع المجالات.



وتم استعراض آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والهند في سبتمبر 2022، والاتفاقية الإطارية الموقعة بين مجلس التعاون والهند للتعاون الاقتصادي، التي تتضمن الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة في أغسطس 2004، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي لقاء آخر، بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مع سفير قبرص لدى السعودية ستافروس أفجوستيدس، سبل تعزيز تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات، والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشار البديوي إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة الخليجية القبرصية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.



وأكد البديوي دعم ووقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره.



جاء ذلك خلال لقائه بالسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار الجنابي، حيث تم بحث أوجه تطوير علاقات التعاون، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات لخدمة مصالح الجانبين، إضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالسفير الجزائري لدى المملكة محمد علي بوغازي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الخليجية الجزائرية بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب عدد من القضايا العربية المشتركة، واستعراض أبرز مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية.



وأكد البديوي أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والدنمارك على جميع الأصعدة من خلال العلاقات الخليجية الدنماركية والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.



جاء ذلك خلال لقائه السفير الدنماركي لدى المملكة ليز الوته بليزنز، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.