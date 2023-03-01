شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل بالطاقة الشمسية.. سيارة تقدم خدمات الكهرباء إلكترونيا بشرم الشيخ بـ6 لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة أول سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ وتقدم خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددها 26 خدمة بـ6 لغات مختلفة منها الروسي والإيطالى والإسبانى والإنجليزى.

وقال المهندس محمد سلامة مدير عام التشغيل بهندسة كهرباء شرم الشيخ، إنه بناء على تعليمات المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين بمثابة هندسة متنقلة تجوب شوارع مدينة شرم الشيخ 3 أيام أسبوعيا.

وأوضح سلامة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سيارة الخدمات المتنقلة يوجد بها موظفو خدمة عملاء، تم تدريبهم على أعلى مستوى، موضحا أن موظفى خدمة العملاء يتحدثون 6 لغات لتقديم خدمات الكهرباء للسياح المقيمين بشرم الشيخ.

وأضاف سلامة، أن قطاع كهرباء شرم الشيخ يسعى لتقديم خدمات القطاع على مستوى ويعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أنه تم توفير مكان مخصص للخدمات الذكية بمبنى هندسة شرم الشيخ بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون أى رسوم أو أعباء مالية على المشترك ومتابعة بمدخل مبنى هندسة شرم الشيخ.