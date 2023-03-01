شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية يكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية الكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت ضمن مبادرة المعاهد فيها ثقافة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والإاشراف العام السيد عطا وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم، وخيري حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني و الطلاب و أحمد أبو المحاسن المدير العام للإدارة العامة لرعاية الطلاب، وحنان عبد الرحمن كبيرة الأخصائيين والمشرف العام على النشاط الثقافي، وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.

وكان المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية نظم ندوة بعنوان مهارات الاتصال وفن التعامل، وحاضر فيها دكتور محمد ثروت مدير تحرير جريده الخليج 365، بحضور أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامه لرعايه الطلاب و أسامة محمد صلاح مدير إداره النشاط الثقافى و داليا خيرى مسئول النشاط الثقافى.

واستهلت أحداث الندوة بكلمة من عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الدكتور السيد رشاد غنيم، ثم كلمة أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي دارت حول دور الشباب في تنمية المجتمع عن طريق تنميته لمهاراتهتلاها كلمة أسامة محمد صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.

وتضمنت الندوة عدة محاور وأهداف منها تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتدريبهم على مهارات المقابله الشخصية، وفن التواصل و تنمية المهارات.