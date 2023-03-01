شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 42 معلما مثاليا فى أسوان واختيار الفائزين بقرعة العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وخلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، 42 معلما ومعلمة مثالية، باللجان النقابية للمعلمين بإدفو ودراو ونصر النوبة وكوم امبو ومركز أسوان وبندر أسوان، خلال الحفل الذى نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان برئاسة ياسين عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية، وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة، ومشاركة عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعدد من القيادات التعليمية والنقابية والحزبية والشعبية بالمحافظة.

وعلى هامش الحفل، شهد نقيب المعلمين ومحافظ أسوان، إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من أعضاء اللجان النقابية للمعلمين بأسوان برحلات عمرة.

وأكد خلف الزناتى، أن النقابة لن تتوانى لحظة فى تقديم أوجه الدعم المادى والمعنوى والتقدير للمعلمين تقديرا لدورهم الرائد من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، متمنيًا للفائزين عمرة مقبولة وعودًا حميدًا لأرض الوطن.

وعقب إعلان القرعة اختلطت مشاعر الفرح بين الفائزين ما بين التكبير بالدعاء والبكاء فرحًا بفوزهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة.

وأشاد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، باهتمام نقابة المعلمين الواضح بتطوير منظومة العملية التعليمية، وتقديم خدمات للمعلمين ودورها فى خلق كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.

وأكد اللواء أشرف عطيه، أن نقابة المعلمين دائما رائدة فى رسم صورة مشرفة للعمل الإنسانى، واهتمامها الدؤوب بتكريم أعضاءها والثناء على جهودهم الحثيثة لخدمة العملية التعليمية.

وشدد محافظ أسوان على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى كل جهد مخلص، بما يدفع عجلة التنمية، فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروعات التنمية فى محافظة أسوان.

ومن جانبه، أكد ياسين عبدالصبور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين أسوان، أن المعلم هو حجر الزاوية فى نجاح العملية التعليمية، وصاحب رسالة فى تربية النشئ وبناء إنسان قادر على بناء الوطن والنهوض به.

وخلال الحفل، قدمت فرقة توشكى النوبية عرضا غنائيا واستعراضا على أنغام الموسيقى النوبية.

وفى نهاية الحفل، تبادل كلا من نقيب المعلمين ومحافظ أسوان الدروع، كما قدم ياسين عبدالصبور درع النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان إلى المحافظ.