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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر جمعة فى أبريل.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات أبرزها مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى.
رئيس الوزراء
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى
- اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادى
- على أن تكون الساعة القانونية فى مصر بحسب التوقيت المُتبع مُقدمة بمقدار 60 دقيقة
- يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة