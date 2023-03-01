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آخر جمعة فى أبريل.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات أبرزها مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى.

 


رئيس الوزراء

 

 

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى

 

- اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادى

 

- على أن  تكون الساعة القانونية فى مصر بحسب التوقيت المُتبع مُقدمة بمقدار 60 دقيقة

 

- يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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