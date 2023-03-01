شكرا لقرائتكم خبر عن آخر جمعة فى أبريل.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات أبرزها مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى.



رئيس الوزراء

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى

- اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادى

- على أن تكون الساعة القانونية فى مصر بحسب التوقيت المُتبع مُقدمة بمقدار 60 دقيقة

- يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة