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لا صحة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الحالى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.


 

الشائعة:

إصدار قرار بإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023

 

الحقيقة:

- نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة

 

- أكدت الوزارة تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الثانوية العامة بمختلف المواد 

 

-  توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمى للوزارةلكل مادة مطابق لأسلوب الامتحان

 

- سيتاح لجميع الطلاب الدخول على هذه النماذج وتحميلها وطباعتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة

 

- ناشدت الوزارة  الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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