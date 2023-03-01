شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وفد زيارة قطر لمس حرصًا على تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

تطرق "مدبولي" للحديث عن زيارته خلال اليومين الماضيين لدولة قطر، مؤكدا أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة الحالية، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء: لمست، والوفد الرسمي المرافق لزيارة قطر، حرصا على تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن المناقشات مع المسئولين القطريين شهدت التباحث حول زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص، موجها الوزراء المعنيين بمتابعة الملفات، التي تمت مناقشها في هذه الزيارة المهمة، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.