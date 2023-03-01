شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشكر وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة على تجهيز بدء تنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعى، من مقرها فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن عدد من الموضوعات والفعاليات المهمة التي شهدتها الأيام الماضية، استهلها بالإعراب عن سعادته لبدء تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، التي أُعلن عن تدشينها، مطلع الأسبوع الجاري، خلال تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى تأكيد الرئيس أهمية وجود جميع أجهزة الدولة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، وتشديده على أهمية التحرك بشكل سريع وكبير؛ كي يشعر أهالي سيناء بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية.

وفي إطار هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا رجال القوات المسلحة، على الجهود المضنية التي بذلت من أجل التجهيز لبدء عمليات التنمية في سيناء، عبر اصطفاف آلاف المعدات.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر لكل الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، على ما يتم بذله في هذا الشأن من جهود ملموسة، مشيدا بما تم عرضه خلال فعاليات اصطفاف المعدات، ومؤكدا قدرة الدولة على إحداث التنمية في كل المجالات على هذه البقعة الغالية.