شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على مد الخدمة لـ520 طبيبا بشريا عامين بعد بلوغ سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبا.