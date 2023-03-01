شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على مد الخدمة لـ520 طبيبا بشريا عامين بعد بلوغ سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيبا.
محمد يوسف
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