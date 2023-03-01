شكرا لقرائتكم خبر عن "الحماية المدنية" تكرم مصابى الحروق فى يومها العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الحماية المدنية بوزارة الداخلية عددا من مصابى الحروق فى اليوم العالمي للحماية المدنية حيث رفعت الداخلية شعار "دور التكنولوجيا فى تقييم المخاطر" خلال اليوم العالمى للحماية المدنية، بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوى، وحضر الاحتفال عدد من القيادات الأمنية، حيث قدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية فى مواجهة المخاطر.

وانطلاقاً من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور، اضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنياً وبشرياً وتنظيمياً، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلاً عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الاقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والاستثمار، تماشياً مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.