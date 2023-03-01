شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى لـ3171 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن القاهرة لها النصيب الأكبر من المشاركة، ثم الإسكندرية والجيزة، ويستمر الأوكازيون لمدة شهر بعد قرار وزير التموين بمده حتى 21 مارس وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى.
وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن العمل بموسم الأوكازيون الشتوي 2023 مستمر مع تشيد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض، لافتا الى أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.