شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى بهيئة الرعاية الصحية: قفزة نوعية فى تقديم الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق رشيد استشاري القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إن مصر شهدت قفزة نوعية في تقديم الخدمات الطبية خلال السنوات القليلة الماضية.

أوضح " رشيد " في مداخلة لـ"اكستر نيوز"، أنه تم اختيار حالات مصرية من داخل هيئة الرعاية الصحية كأفضل حالات على مستوى العالم لمناقشتها في أكبر مؤتمر طبي "للانسدادات القلبية المزمنة " في نيويورك .

وأشار إلى أن التقنية المستخدمة في حالات الانسدادات القلبية من أصعب التقنيات على مستوى العالم، مشددا على أن الجهود المبذولة من جميع الأطقم الطبية في ملف الصحة أصبح مشرف للغاية.

ووجهت الإعلامية سؤالا خلال حديثها، إن أمريكا تريد معرفة كيف حققتم هذه الريادة في إجراءات القسطرة القلبية ؟ وهل من الممكن لمرضى أمريكيين أو من أي دولة يأتون للعلاج هنا في مصر ؟، أشار "رشيد" في إجابته قائلا: "اليوم جميع المستشفيات بها إمكانيات عالية و خدمات طبية مميزة، أطباء ذو خبرات عالية مميزين على مستوى العالم.

أوضح أننا الآن موجودون على الخريطة العلاجية ومتابعة الخطة العلاجية في المنطقة، متابعا:" الآن أصبحنا مميزين في تقديم الخدمات الصحية ووجود مسؤولين اكفاء قادرين على بذل مجهود كبير في متابعة العمل بشكل مميز.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية " في تقديم الدعم الكامل لكل الأطباء وتميزهم داخل مصر وخارجها.