شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي :-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2421) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام، تم ضبط (38) قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ (278) حكما قضائيا متنوعا، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.