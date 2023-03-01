شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 1084 محضرا تموينيا وضبط 26 طن أعلاف وسلع محتكرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهود الدورية الخاصة برصد ومتابعة ومراقبة الأسواق ومنع أى ممارسات احتكارية وضبط المخالفات الخاصة بتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى أو البيع بأزيد من السعر وإدارة منشأت بدون ترخيص.

واطلع المحافظ، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين بالجيزة بشن عدد من الحملات بمختلف القطاعات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة والتى أسفرت عن غلق 3 منشآت عبارة عن محطتين وقود ومخبز وتحرير عدد 1084 محضر تمويني لمخالفات بمجالات المخابز والمطاحن والمستودعات والمواد البترولية والأسواق لمخالفات نقص للكميات المعروضة وبيع بأزيد من السعر وعدم إعلان عن الاسعار وعمل بدون ترخيص أو عدم توافر شهادات صحية للعاملين او التلاعب في أوزان ومواصفات الخبز.

كما تابع محافظ الجيزة الجهود التي اسفرت عن ضبط اكثر من 26 طن مواد تموينية وسلع غذائية ودقيق مدعم وأعلاف وضبط سيارة محملة بزيوت مجهولة المصدرة وأماكن لتخزين الزيوت بالمخالفة بإجمالى مضبوطات 6900 لتر و1000 كجم أخرى بغرض الاحتكار، بالإضافة الى ضبط 20 طن سلع غذائية عبارة عن ( أرز، مكرونة، زيت، سمنة، سكر ) و 5 أطنان دقيق.

وفي حي بولاق الدكرور، أسفرت الجهود عن ضبط 350 كجم دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز السياحية، وحوالي طن أرز بمدينة الجيزة.

وفى أبو النمرس تم ضبط حوالي 7 الاف لتر زيوت معبأة داخل عدد 3 تنك و15 جركن مخزنة بغرض الاحتكار والتحفظ على سيارة لنقلها 1000كجم زيوت مجهولة المصدر بالبدرشين.

كما تم ضبط عدد 60 جوال دقيق بلدى مدعم بالعياط و52 جوال أخرى بالصف و6 جوال زنة 50 كجم بجنوب الجيزة بالإضافة إلى 183 جوال دقيق و170 شيكارة أسمدة زراعية بمنشأة القناطر.