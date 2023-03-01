شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع نسب توريد محصول القصب من المزارعين لـ3 ملايين و676 ألف طن قصب والان مع تفاصيل الخبر
واوضحت الشركة ، أنه تم انتاج نحو 382 آلاف طن سكر من الكميات التي تم توريدها من المزارعين وجاري تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي ستقوم بدورها بطرحها في مخازن شركتي الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.
وأضاف ، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين خلال 15 يوما من التوريد ، لافتا إلي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلي 90% من الإستهلاك مشيرا إلى أن الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب بالإضافة إلي بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.
من جانبه قال اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ، أنه مستهدف استلام نحو 8 مليون طن قصب خلال الموسم الحالي لإنتاج 850 ألف طن سكر .
كان قد وجه وزير التموين رؤساء ادارات الشركات بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل عمليات صرف المستحقات لهم، مضيفاً ان المصانع جاهزة لاستقبال الموسم هذا العام باجراءات ميسرة ، واشار الى ان انتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف تغطي ما يصل الى الـ 90% من الاستهلاك المحلي من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، مشيراً الى ان الوزارة تضخ كميات تصل الى 120 الف طن من انتاج مصانع قصب السكر وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل الى 4 الاف طن سكر يومياً.