شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الحماية المدنية: نقدم تضحيات كبيرة من أجل حماية الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء حازم فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن رجال الحماية المدنية يبذلون جهودا كبيرة في الحفاظ على حياة المواطنين من المخاطر، ويحاولون تقليل المخاطر.

رجال الحماية المدنية يقدمون تضحيات حتى تصل لتقديم النفس لحماية المواطنين ، لافتا الى ان الداخلية تحرص على رفع المستوى التدريبي لرجال الحماية المدنية ومدهم بالاجهزة والتقنيات الحديثة، مضيفا لن ننسى دور الشهداء وتضحياتهم من أجل هذا الوطن.

وعرضت الداخلية فيلم تسجيل عن جهودها في التصدي للحرائق وانهيار العقارات وحماية المواطنين .

ورفعت الداخلية شعار "دور التكنولوجيا في تقييم المخاطر" خلال الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، بمقر الإدارة بطريق مصر ـ السويس الصحراوي، وحضر الاحتفال عدد من القيادات الأمنية، حيث قدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية في مواجهة المخاطر.

وانطلاقاً من الاستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور، اضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنياً وبشرياً وتنظيمياً، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلاً عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الاقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والاستثمار، تماشياً مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.