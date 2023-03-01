شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مشروع التكيف يمس الإنسان بشكل مباشر والان مع تفاصيل الخبر
وشددت وزيرة على أهمية دور الإعلام فى تنفيذ دور حول طرح الممارسات التى يمكن أن ينفذها المواطن وممارسات الأشخاص وما يمكنهم أن يقوموا به فى منازلهم بحيث يحدث فرق واضح فى الوعى للتعامل مع التغيرات المناخية، حيث أن وعى الشعب المصرى، والدعم للشباب على مستوى موضوعات التكيف ، يسعى لدمج كافة الفئات وهذا هو المخرج الحقيقى للمشروع على مدى 4 سنوات، والتشاور مع الجميع لمعرفة المشكلة وأبعادها، وهذا يطلق عليه الخطة الوطنية للتكيف لتعريف المجتمعات اكثر تأثر بالتغير المناخي، والتى تتم على المستوى المحلى والحكومة والمجتمعات، وكذلكو سبل العيش المستدام ليصبح جزء من الوعى المجتمعى، لعلاج آثار التغير المناخى، وتنمية القدرات، مؤكدة أنه خلال هذه الفترة يتم عمل حزمة مشروعات للتكيف، تكون قابلة أن تكون مشروعات بنكية واستثمارية.