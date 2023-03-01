شكرا لقرائتكم خبر عن بلغوا عنهم.. 7 أرقام للإبلاغ عن احتكار السلع والغش التجارى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، مشيرة أنه يتم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وأشارت المحافظة أن في إطار خطتها لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار، وتوفير كافة السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، تم إقامة أكثر من 900 منفذ ثابت ومتنقل للسلع تغطي كافة قطاعات المحافظة إلى جانب معارض "أهلا رمضان" في المناطق ذات الكثافات السكانية.

وناشدت المحافظة المواطنين بشراء احتياجاتهم الأساسية من السلع من خلال منافذ السلع الثابتة والمتنقلة التي وفرتها في المدن والأحياء والقرى لمواجهة جشع بعض التجار.

وأكدت أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور الميدانى على المعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ، والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة تواصل شن حملاتها التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجارى ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة، بدء تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" جديدة في مراكز ومدن منشأة القناطر والصف وأطفيح، وأحياء الوراق وشمال الجيزة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.