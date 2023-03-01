شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون مع السفير البولندى ووفد من جامعة سليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، السفير البولندى بالقاهرة برفقة وفداً من ممثلى جامعة سليزيا البولندية برئاسة رئيس الجامعة هناك ، لبحث سبل التعاون في إطار برنامج دولى مشترك يجمع تخصصات مختلفة.

شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، و الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ،الاستاذة الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، و الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين ، و الدكتور محمد الجبالي رئيس القسم الروسي بكلية الالسن ، الدكتور كريم سليمان المدرس بكلية العلوم و المنتدب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك فى مختلف التخصصات ، من بينها الهندسة والعلوم واللغات والإرشاد السياحى .

أشاد السفير بمكانة جامعة عين شمس المرموقة عالميًا وقيمتها العلمية الكبرى، وإسهاماتها المتميزة في مجال البحث العلمي على المستويين المحلى والدولي، ومستويات الدراسة المتقدمة بها ، متطلعًا إلى دعم التعاون المشترك مع الجامعة خاصة في مجال تعليم اللغة البولندية والتبادل الطلابى.

من جانبه أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، علي أن الجامعة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.

كما قدم عرضاً سريعاً لكليات الجامعة المختلفة ، و ألقي الضوء علي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ونظم الدراسة ، وما تشهده المرحلة الحالية من تطورات على صعيد مجال إتاحة التعليم وتنوعه من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية .

وقدم رئيس جامعه سليزيا البولندية عرض عن الجامعة هناك وكلياتها المختلفة ، وسبل التعاون المطروحة بين الطرفين .

وعقب اللقاء اصطحبت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن و الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بعض أعضاء الوفد في جولة بكليتى الآداب والألسن .