شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل خطوط مواصلات العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل، اليوم، تشغيل الخطوط الخارجية لمواصلات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع بدء نقل عمل الوزارات الحكومية من العاصمة، حيث تم تخطيط 48 خط اتوبيسات من جميع نقاط محافظات القاهرة الكبرى.

وفى النقاط التالية تفاصيل الخطوط الجديدة كما تضم الجداول المرفقة مسار الخطوط الجديدة للعاصمة الإدارية بالإضافة للخطوط الداخلية.

القطار المكهرب من محطة عدلى منصور بالسلام لمدينة الفنون والثقافة.

مترو الخط الثالث ينقل من القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف.

48 مسار للأتوبيسات من القاهرة الكبرى.

خطوط مباشرة من اكتوبر لا تتوقف فى الطريق.

خطوط نقل من مدينة بنها.

تشغيل اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة لاحياء العاصمة.

عدد الاتوبيسات التى تربط مع العاصمة 369 سيارة.

اسعار ركوب الاتوبيسات 18 جنيه إلى 45 جنيه حسب المسافة.

سيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.

يوجد 145 تاكسى كهرباء يعمل داخل العاصمة بتطبيق الكترونى.

الخطوط الداخلية للعاصمة تعمل مجانا فى البداية.

اسعار الركوب داخل العاصمة من 5 ل 7 جنيه.

يوجد اشتراكات مخفضة لكافة الخطوط بما فيها القطار والمترو.

خطوط النقل لا تقتصر على الموظفين.

يوجد 50 اتوبيس كهرباء وكهرباء داخل العاصمة.