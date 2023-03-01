جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم ورشة عمل حول مستقبل السيارات الكهربائية بمصر

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القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة د. عربي السيد كشك، ورشة عمل حول "مستقبل السيارات الكهربائية بمصر"، بحضور د. محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ود. أشرف السيسى نائب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لشئون الخدمات والتدريب.

اشتملت فعاليات الورشة على عدة موضوعات تهدف إلى تعزيز النمو الإقتصادى وتعميق الصناعة الوطنية للدولة، وتحقيق تنمية مُستدامة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الُمتطورة وتقديم عدة محاضرات ومنها (محاضرة حول تكنولوجيا السيارات الكهربائية، ومحاضرة حول السيارة الكهربائية بين الإحلال والتجديد، ومحاضرة حول تجربة تقديم خدمات النقل بالسيارات الكهربائية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP 27 والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، ومحاضرة عن الطاقة المُتجددة ومستقبل اكثر أمانًا).

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، أن مصر قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خلال ما يتوافر بمؤسساتها من إمكانيات وخبرات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في إنتاجها والعمل على توطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وخططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المُستدامة، خاصة فيما يتعلق بتوجهات الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة التي تصدر من المركبات التي تعمل بالوقود وفي ظل الاهتمام العالمي المُتزايد بتقليل التلوث البيئي وموضوع تغير المناخ وآثاره.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنظيم الجامعة لهذه الفعاليات يُرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة من خلال الإعتماد على محور الإبتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة.

الجدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تقدم 6 برامج دراسية مُتميزة تُلبي احتياجات ومُتطلبات سوق العمل وهي: (برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وتكنولوجيا التبريد والتكييف)، وتهدف الجامعة إلى تقديم تعليم تكنولوجي مُتميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقي والتدريب الميداني بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، وبما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل.

حضر ورشة العمل كل من د. عصام مرسي رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، ود. إبراهيم عمران المدير التنفيذي لشركة أوتوترونيك، ولفيف من أساتذة الجامعات والمُتخصصين ورجال الأعمال.