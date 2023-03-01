شكرا لقرائتكم خبر عن "رفيق" مشروع تخرج طلاب إعلام الأزهر شعبة العلاقات العامة والإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشّن مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حملة "رفيق" لتقديم فائدة مجتمعية لرقي المجتمع المصري.

وتهدف حملة "رفيق" لتشجيع الشباب على القراءة من خلال الخطة الموضوعة من قبل فريق المشروع، لتوعيتهم بأهميتها الغير مُدركة لدي الكثيرين لكن بأسلوب جديد من خلال استهداف العقل اللاواعي.

تهدف الحملة بشكل رئيسي إلى إحياء عادة القراءة كما كانت في السابق لدي كافة فئات المجتمع المصري وخاصة الشباب، في ظل الأهمية الكبيرة لها والتي يجهلها الكثيرون منهم في وقتنا الحالي.

واتخذت الحملة "فاصنع لذاتك غدًا يا رفيق" شعاراً لها التي تستهدف فئة الشباب خصوصًا باستخدام أساليب التوعية السليمة في التوجيه والإرشاد لمساعدة الشباب للعودة لحب القرائة.

ويتكون عدد فريق المشروع من خمسة عشر طالبًا مختلفين في المهارات والأدوار، ومستعدون لبذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف الحملة، وأن هناك الكثير من المفاجأت القادمة المتضمنة في خطتهم.