شكرا لقرائتكم خبر عن ترعى مصالح 5 ملايين مصرى فى الخارج.. تعرف على مكاتب التمثيل العمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج والتابعة لوزارة القوى العاملة، اهتماما كبيراً برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، حيث تخدم ما يقرب من 5 ملايين مصري وتقدم لهم كافة أوجه الحماية والرعاية وتحافظ على حقوقهم وتضمن لهم علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال.

وتقوم مكاتب التمثيل العمالي بالعديد من المهام، أهمها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية، كما تقوم ببحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة القوى العاملة، نجحت جهود تلك المكاتب وعددها (9) مكاتب تمثيل عمالى بسفارات جمهورية مصر العربية في: السعودية، والإمارات ، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، خلال عام 2022، في توفير 18 ألفاً و692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج، وتوثيق 139 ألفاً و170 عقد عمل منهم 11851 عقد تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية، فضلاً عن بحث 7915 شكوى تم تسوية 5283 ودياً، وإحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائياً، وتحصيل 54 مليون و723 ألفاً و 147 جنيهاً مستحقات لـ324 عاملاً، بالإضافة إلى عمل إستشارات عمالية لـ38 ألف عامل.

ويمكن للعمالة المصرية في الخارج التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي، إذا واجهتهم مشكلة أو أزمة فيما يخص العمل أو التعاقد أو الوضعية القانونية، على النحو التالي:

1-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – جدة

رقم الهاتف: 009660559510659

2-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – الرياض

التواصل عبر رقم الهاتف: 00966547022894

3-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية – عمان

التواصل عبر رقم الهاتف: 00962778444310

4-مكتب التمثيل العمالي بالإمارات – أبوظبي

التواصل عبر رقم الهاتف: 0097124446491 أو 0097124447938

5- لبنان – بيروت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096181871098 أو 009611848833

6- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا – ميلانو

التواصل عبر رقم الهاتف: 00390229516360

7- مكتب التمثيل العمالي بالعراق – بغداد

التواصل عبر رقم الهاتف: 009647803765488

8- مكتب التمثيل العمالي بالكويت – الكويت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096597873053 أو 0096594152601

9-مكتب التمثيل العمالي بقطر – الدوحة

التواصل عبر رقم الهاتف: 0044830238674 أو 0030246082974