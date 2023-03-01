شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء الكويتية" تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن العلاقات المصرية المجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات بين مصر والمجر تعد نموذجا للعلاقات الدولية في ظل عالم يمر بالصعوبات والتحديات.

وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي: ضرورة تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية سلميا" أن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بقصر الاتحادية بالقاهرة، حيث رحب برئيس الوزراء المجري، والذي تكتسب زيارته إلى مصر أهمية خاصة، في ضوء التوقيع على إعلان رفع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1928.

وتابعت الصحيفة بالقول "إن الرئيس السيسي أكد أن المباحثات مع رئيس الوزراء المجري، تركزت على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين والتوافق على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر، وضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين والتأكيد على أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، وبحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه تم - خلال المباحثات - تبادل وجهات النظر إزاء الأزمات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم اليوم، لاسيما في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث يوجد تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين في هذا الصدد، من حيث ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الروسية - الأوكرانية، في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقا لمصالح الشعوب.