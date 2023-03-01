شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن تعيين قيادات جديدة بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.





وجاءت التعيينات على النحو التالي:• الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيسًا لجامعة المنيا.

• الدكتور عثمان محمد عثمان إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة العريش.

• الدكتور محمد توفيق محمد إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة سوهاج.

• الدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات.

• الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.