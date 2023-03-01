شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل، مساء أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة ، عائدا، والوفد المرافق له، من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت الزيارة استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وكذا عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.