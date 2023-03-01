شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن عن وظيفة معاون نيابة للذكور والإناث من دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك اعتبارا من 25 فبراير الجاري وحتى 2 مارس 2023.

وتضمن إعلان النيابة العامة صرف الملفات بالنسبة للذكور اعتبارا من يوم 25 فبراير وحتى 2 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 11 وحتى 21 مارس لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة .

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالافادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى أخر يوم لتقديم الملفات ‏https://ppo.gov.eg.

وعن البيانات المطلوبة على الموقع الالكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب علي الموقع الالكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.